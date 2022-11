Palermo, Zacco: “Pacchetto competitività occasione fondamentale per imprese”

Il pacchetto di misure a sostegno delle aziende siciliane è una occasione fondamentale per le imprese palermitane dice Ottavio Zacco.

“Un occasione fondamentale per le imprese palermitane in difficoltà e per l’avvio di nuove opportunità per giovani imprenditori”. Così il consigliere comunale di Forza Italia e presidente della VI commissione Ottavio Zacco. “Grazie al pacchetto di misure a sostegno delle aziende siciliane, varato dalla giunta regionale su input dell’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, che prevede una copertura finanziaria di 105 milioni di euro, le aziende palermitane potranno ottenere finanziamenti sia a tasso agevolato che a fondo perduto a sostegno dell’innovazione tecnologica e per rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale”, dice.

“Nel pacchetto di misure, una grossa fetta dei finanziamenti è destinata alla creazione di startup e nuove imprese da parte di giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Ora attendiamo la pubblicazione dei bandi, auspicando che l’iter amministrativo sia snello, comprensibile e con pochi vincoli, così da renderlo accessibile a tutte le aziende. È un impegno imprescindibile della politica, sostenere la crescita economica delle nostre imprese al fine di mitigare le ingenti perdite economiche causate dalla crisi pandemica prima e dall’attuale crisi energetica e contestualmente incentivare la nascita di nuove, solo mettendo in campo tutte le misure a disposizione del legislatore si può scongiurare il collasso del sistema produttivo palermitano”.