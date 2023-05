Pallanuoto, Telimar Palermo di nuovo all’esame Ortigia: la sfida per la Champions si fa infuocata

TeLiMar ospiterà il Circolo Canottieri Ortigia nel match valido per gara 2 della finale play-off per il terzo posto

La sfida per la qualificazione ai preliminari di Champions passa dall’Olimpica di Palermo. Il TeLiMar domani, sabato 20 maggio, ospiterà il Circolo Canottieri Ortigia nel match valido per gara 2 della finale play-off per il terzo posto nel Campionato. Nell’impianto comunale che torna ad accogliere il pubblico, anche se con poco meno della metà degli spettatori ammessi sugli spalti rispetto alla capienza massima della tribuna, fischio d’inizio alle ore 18,30. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Daniele Bianco e Marco Ercoli. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

I favoriti, per il centrovasca Alessandro Vitale, restano gli aretusei. «Martedì a Siracusa ci è mancato quello che ci ha contraddistinto per tutta la stagione, ossia l’essere squadra. L’Ortigia – ammette – lo è stata molto più di noi. Gli uomini di Piccardo sono partiti convinti dell’obiettivo. Al contrario, noi siamo partiti in maniera alquanto remissiva. Eravamo intimoriti, forse, anche dall’importanza che aveva quella partita».

Di Patti: “Faremo di tutto per pareggiare i conti”



Così come detto dal vicecapitano Di Patti subito dopo la fine dell’incontro alla Caldarella, anche dopo aver analizzato a freddo la partita, «ci siamo resi conto che il divario che c’è tra noi e loro – sottolinea Vitale – non è questo. Lo dimostrano i risultati in Campionato, compreso il pareggio ottenuto a Siracusa nel girone di ritorno, al termine di un match in cui siamo sempre stati sopra. Per domani, ci aspettiamo una partita diversa. Abbiamo accettato la brutta sconfitta. Sappiamo di dover affrontare una squadra forte, che è anche piena di giovani molto bravi. Però, giochiamo in casa e deve essere chiaro a loro che a Palermo faremo di tutto per pareggiare i conti, per arrivare a gara 3, restando in corsa per conquistare l’accesso ai preliminari di Champions. Cercheremo di metterli in difficoltà e ridurre il gap che esiste».

L’arma in più per il Club dell’Addaura potrebbero essere i 450 tifosi sugli spalti: «Il nostro Presidente – ci tiene a sottolineare il giocatore romano, arrivato quest’anno dalla Lazio Nuoto – è riuscito ad ottenere dal Comune un aumento dell’agibilità per il pubblico. È un fattore importante, se non determinante. Non può che farci piacere, perché avremo un supporto maggiore e questo ci carica ancora di più. Dopo aver conquistato – al termine della Regular Season – il quarto posto, e quindi il matematico accesso alle coppe europee anche per la prossima stagione, in questa gara 2, vogliamo far bella figura davanti a tutta Palermo», conclude.

Giliberti: “Orgogliosi della nostra stagione, possiamo battere Ortigia giocando da squadra”



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Carichi d’orgoglio per essere arrivati sino a questo punto al termine di un campionato straordinario, in cui abbiamo dovuto affrontare innumerevoli disagi correlati al discontinuo funzionamento della Piscina Comunale, abbiamo il dovere morale di onorare gara 2, cancellando la pessima prestazione di martedì scorso a Siracusa, dove non siamo mai stati in partita. Desideriamo che la squadra giochi per come ha dimostrato di sapere fare, con intensità e grande carica agonistica, senza alcuna sudditanza nei confronti dell’Ortigia, che è certamente favorita rispetto a noi, ma che possiamo battere. Lo potremo fare soltanto giocando da squadra, con grande attenzione, applicando alla lettera gli schemi tecnico-tattici sui quali il nostro coach lavora da fine agosto. Per far questo avremo

bisogno di tutto il supporto del nostro appassionato pubblico che, finalmente, dopo anni di inagibilità della tribuna, prima a causa della pandemia, e poi per problemi tecnici, potrà finalmente, seppur in maniera contingentata, tornare a tifare per noi».