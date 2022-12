Pantelleria, i sindacati: “La sede dei Vigili del Fuoco indecorosa”

Mancano spazi comuni, bagni inadeguati. Il Comune si attiva e propone una soluzione, il sindaco Campo: "L’ex Caserma Barone potrebbe essere recuperata. Il ministero dell’Interno si attivi"

PANTELLERIA (TP) – “Nessun lavoratore può essere trattato come lo sono i Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento aeroportuale e terrestre di Pantelleria. Una condizione di vivibilità degli ambienti a dir poco indecorosa”, queste le parole di Mauro Giulianella, coordinatore nazionale Fp Cgil Vvf, in visita presso il distaccamento alla presenza del segretario generale della Fp Cgil Sicilia, Gaetano Agliozzo, e della segretaria generale della Fp Cgil Trapani, Caterina Tusa.

Una situazione così descritta dal dirigente sindacale: “Senza spazi comuni, bagni inadeguati, armadietti adibiti alla custodia delle attrezzature e degli abiti da intervento ubicati in spazi angusti e senza alcuna zona di decontaminazione. Queste le condizioni di lavoro e vivibilità che il personale del comando di Trapani è costretto a subire a causa della continua disattenzione del Dipartimento sulle problematiche del distaccamento di Pantelleria. Stessa cosa per quanto riguarda i mezzi di soccorso: logori e non custoditi all’interno di autorimesse dedicate, esposti alla salsedine e ad agenti atmosferici”. Per Giulianella si tratta di una “situazione simile peraltro a molte altre sedi della regione Sicilia. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha l’obbligo di mettere in campo ogni iniziativa utile affinché gli enti preposti, l’Enac in questo caso, e Il Dipartimento Vvf risolvano questo annoso problema”.

A tal proposito, abbiamo contattato il primo cittadino di Pantelleria, Vincenzo Campo, per sapere il suo punto di vista, consapevoli che il Comune non ha competenze in merito: “Ho da sempre manifestato il mio interesse per la questione, non solo per la sede ma anche per il personale che opera a Pantelleria. Occorre necessariamente una sede appropriata, dato che questo corpo di polizia è fondamentale per la nostra realtà isolana, mi viene da pensare a tutte le volte che sono intervenuti, in prima linea, quando è accaduto un incendio o una bomba d’acqua – peraltro sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici”.

Il Sindaco Campo evidenzia un problema di carenza di personale a causa di eventi esterni naturali: “In più il 70% dei componenti del nucleo dei vigili del fuoco di Pantelleria si trova in una condizione di pendolarità, per cui in alcune stagioni capita che per motivi di natura meteorologica alcuni componenti si fermino maggiormente sulla terra ferma, facendo ricadere involontariamente tutto il lavoro su quei pochi vigili che si trovano a prestare servizio da noi”. Il Primo Cittadino è andato anche a Roma per far sentire la voce dei panteschi, i quali richiedono il diritto alla sicurezza: “Ho chiesto al ministero, prima a Luciana Lamorgese e adesso, appena avrò la possibilità, anche al neo ministro Matteo Piantedosi, di favorire il rientro dei panteschi vigili del fuoco sull’isola di Pantelleria, al fine di rinforzare l’organico”.

Il Comune ha dato la propria disponibilità per una ex Caserma dismessa, così come afferma Campo: “L’attuale sede è stata concessa dalla Marina ai vigili, all’interno del loro perimetro portuale, ma non sono locali idonei. Abbiamo anche dato al ministero la possibilità di recupero della Caserma Barone, dove sarebbe interessante creare anche una sede della protezione civile. Sicuramente è una questione di volontà e spero che questa si palesi al più presto, anche perché il problema sta portando all’esasperazione i sindacati ed il personale”.