Pap Test e Hpv Test gratuiti: domani il camper dell’Asp a piazza Verdi

Prevenzione oncologica e sensibilizzazione sulla violenza di genere: l'evento organizzato dall'Asp di Palermo per la "Festa della Donna"

PALERMO- Una “Festa della donna” all’insegna della prevenzione. L’Asp di Palermo, oltre ad aprire le porte dei propri centri screening per tutta la settimana, mercoledì 8 marzo porterà in Piazza Verdi a Palermo il camper dello screening del cervicocarcinoma. Dalle 10 alle 17 le donne di età compresa tra 25 e 64 anni avranno l’opportunità di effettuare, gratuitamente e senza prenotazione, il Pap Test o l’HPV test a bordo dell’ambulatorio mobile. Intanto questa mattina prendono il via le attività delle “Mimose della prevenzione” con aperture straordinarie in modalità “Open day” dei centri screening.

Sensibilizzazione sulla violenza di genere

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento Salute della Famiglia dell’Azienda sanitaria del capoluogo, vedrà impegnata anche un’equipe multidisciplinare sul tema della violenza di genere favorendo il riconoscimento precoce delle diverse forme di violenza, spesso non identificate e sottostimate, ma anche promuovere la conoscenza dei servizi presenti sul territorio e fruibili dalle donne, ad iniziare dai Consultori familiari. All’interno dei gazebo allestiti in Piazza Verdi, sempre dalle ore 10 alle 17 di mercoledì 8 marzo, sarà possibile ricevere informazioni sul tema della violenza di genere e sui servizi aziendali e cittadini che aderiscono alla reti anti violenza, ma anche avere tutte le indicazioni relative alle problematiche familiari.