Papa Francesco a pranzo coi parenti piemontesi per il 90°della cugina

Papa Francesco ha pranzato con i propri parenti piemontesi per festeggiare il 90° compleanno della cugina Carla Rabezzana

Un pranzo in famiglia per Papa Francesco.

Il Sommo Pontefice, infatti, ha festeggiato insieme ai parenti piemontesi a Portacomaro, piccolo borgo di Asti, i 90 anni della cugina Carla Rabezzana.

A tavola, insieme al Papa, c’erano gli altri nove cugini dei due con le rispettive famiglie: domenica Papa Francesco celebrerà la messa proprio ad Asti.

“È un momento importante ed emozionante – ha dichiarato in un messaggio di benvenuto al Papa il presidente del Piemonte Alberto Cirio – per tutta la nostra comunità, perché questo è un viaggio nel segno della famiglia e delle radici. Un viaggio che riporta il Santo Padre nella sua terra d’origine. E il Piemonte è felice, onorato e orgoglioso di poter dire a Papa Francesco bentornato a casa”.

“La venuta del Santo Padre è un evento straordinario che ha messo in campo tantissime energie e ha coinvolto moltissimi volontari – ha sottolineato invece Marco Gabusi assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte. Ad Asti domenica mattina saranno in servizio oltre 300 volontari della Protezione Civile e un grazie particolare va anche a loro, che insieme a tutte le associazioni e alla pubblica sicurezza hanno dato un supporto fondamentale per rendere possibile questo momento e donarci una grande emozione”.