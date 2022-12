Papa Francesco compie 86 anni. Gli auguri da tutto il mondo

Bergoglio, si sa, non ama i festeggiamenti e anche stamattina ha iniziato presto la giornata lavorativa. Ieri i vescovi austriaci si sono presentati con una torta Sacher

Compleanno al lavoro per Papa Francesco che oggi compie 86 anni e ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo. Bergoglio, si sa, non ama i festeggiamenti e anche stamattina ha iniziato presto la giornata lavorativa incontrando una delegazione del “Premio Madre Teresa”. Tante le udienze di oggi: Bergoglio ha incontrato mons. Fabio Dal Cin, Prelato di Loreto. Come ogni sabato ha ricevuto in udienza il cardinale Marc Ouellet, Prefetto del Dicastero per i Vescovi ; quindi il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. In udienza dal Papa, Robert Golob, Presidente del Governo della Slovenia; i seminaristi della Diocesi di Roma. In udienza poi gli artisti del “Concerto di Natale in Vaticano”.

Il Papa, già ieri, è stato festeggiato con un giorno di anticipo dai Vescovi austriaci in visita ‘ad Limina’. Si sono presentati in udienza con una torta Sacher intonando una canzone augurale. Un genetliaco sul quale aleggia la grande preoccupazione del Papa per la guerra in Ucraina. Da metà febbraio, ancora prima dell’invasione russa, ad oggi, ci sono stati oltre 130 interventi da parte di Francesco per aiutare la pace. L’8 dicembre, il Pontefice non ha trattenuto le lacrime nell’atto di devozione alla Madonna pensando alla guerra in Ucraina che ancora imperversa.

Oggi -poi – nel giorno del compleanno è uscita una anticipazione dell’intervista che il Papa ha fatto con la ABC. Si è parlato anche del suo ginocchio. In proposito, Bergoglio ha affermato : “Sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta. Si governa con la testa, non con il ginocchio”.