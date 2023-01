Papa Francesco alla comunità gay: “Dio non rinnega nessuno dei suoi figli”

Dalle pagine del libro "La paura come dono" in uscita la prossima settimana, Papa Francesco lancia un messaggio alla comunità gay

Papa Francesco lancia un messaggio alla comunità gay dalle pagine del libro “La paura come dono” in uscita la prossima settimana.

“Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli”, sottolinea il sommo pontefice, aggiungendo che “Lo stile di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Non giudizio e emarginazione. Dio si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre. L’amore non divide, ma unisce”.

“Abusi e mondanità le piaghe della Chiesa”

“La Chiesa non è esente dall’ipocrisia che “è la paura per la verità” – continua Bergoglio – “L’ipocrita teme la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere se stessi. È come giocarsi l’anima. La finzione annienta il coraggio di dire apertamente la verità e così ci si sottrae facilmente all’obbligo di dirla sempre, dovunque e nonostante tutto. Oltre alla piaga degli abusi oggi la più grande perversione nella Chiesa è quella dei preti arrampicatori e la mondanità. La mondanità che porta alla vanità, alla prepotenza, all’orgoglio. La mondanità uccide, come ho detto una volta, un sacerdote mondano è un pagano clericalizzato”.