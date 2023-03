Papa Francesco, condizioni in miglioramento ma non celebrerà la messa di Pasqua

Il Sommo Pontefice viene definito già in recupero: potrebbe esserci per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme

Giungono notizie positive sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato ieri al policlinico “Gemelli” di Roma per una fastidiosa infezione respiratoria.

Il Sommo Pontefice, infatti, sta decisamente meglio, come confermato dal direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni: “Il Papa ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate. Dopo aver fatto colazione questa mattina, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia“.

Jorge Bergoglio, tuttavia, non celebrerà la messa di Pasqua, domenica 9 aprile: ad annunciarlo è stato il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio, precisando che sarà lui stesso a presiedere la sacra funzione in San Pietro domenica 9 aprile.

“Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua” ha detto Re. E ha sottolineato che, vista l’attuale situazione, con il Papa ricoverato, “abbiamo certamente stabilito le Palme, il giovedì santo mattina e pomeriggio e la domenica, quando ci sarò io”.

I medici: “Potrebbe recuperare per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme”

Dopo il ricovero, dunque, parte l’operazione recupero per Papa Francesco.

Bergoglio avrebbe trascorso serenamente la notte, “passata liscia come l’olio”. Vicino al Pontefice c’è Massimiliano Strappetti, infermiere di fiducia del Papa, colui che lo aveva convinto a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa.