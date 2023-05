Papa: “C’è urgente bisogno di trovare la pace nel mondo”

Lo ha ammonito parlando all’Assemblea Generale dell'Unione mondiale delle Organizzazioni delle donne cattoliche

“Oggi c’è un urgente bisogno di trovare la pace nel mondo, una pace che, al di sopra di tutto, comincia dentro il cuore, un cuore malato, lacerato dalla divisione dell’odio e risentimento”. Lo ha ammonito il Papa parlando, in spagnolo, all’Assemblea Generale dell’Unione mondiale delle Organizzazioni delle donne cattoliche.

“Insieme alla pace, – ha detto Bergoglio – è in pericolo anche l’identità antropologica delle donne, usato come argomento per contesti politici e ideologie culturali che ignorano la bellezza con cui è stato creato il mondo. È necessario valorizzare di più la loro relazione e capacità di donazione, e che gli uomini comprendano meglio la ricchezza della reciprocità che devono alle donne, e recuperare quegli elementi antropologici che caratterizzano l’identità umana e con essa quella del donna e il suo ruolo nella famiglia e nella società, nella quale continua ad essere un cuore pulsante”.