“Parità di genere? Nella moda si respira aria di cambiamento”

Mongiovì, Pavone e Testa, Borse GLeR alla Milano Fashion Week.

CATANIA – La forza della collezione realizzata a Catania da tre amiche inseparabili è approdata a Milano per la Fashion Week 2023 con il progetto GLeR.

Il progetto GLeR nasce da un’idea di Gabriella Mongiovì, Lucia Pavone e Raffaella Testa e ha sfilato accanto a firme importanti, riscuotendo apprezzamenti all’interno dell’ambiente internazionale meneghino. È a Lucia Pavone che abbiamo chiesto come è nata l’idea e quali obiettivi, imprenditoriali e non solo, si pone il progetto GLeR.

Milano Fashion Week 2023: un appuntamento senza dubbio molto importante per la moda italiana. Quale accoglienza c’è stata per le borse GLeR?

“Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito di Giusi Maccarrone a partecipare all’evento “The Art of Fashion S/S 2023” nei saloni della Fabbrica del Vapore a Milano. Siamo molto orgogliose degli apprezzamenti ricevuti per una creazione siciliana che è stata accolta in una città come Milano, che ha una tradizione così importante nella storia della moda. Ancora di più per il contesto artistico in cui è stata presentata che ha valorizzato l’evento per la presenza delle opere del simbolo della pop art internazionale, Andy Warhol. è stato per noi anche motivo di orgoglio aver avuto l’opportunità di sfilare la nostra collezione di borse accanto agli abiti di prestigiosi ed importanti stilisti come Anton Giulio Grande, Gianni Tolendino e LuciaPi Couture”.

Quali risvolti professionali per la vostra azienda al termine dell’evento?

“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un target sempre più vario ed ampio e quello di impegnarci a mettere tutta la nostra passione e cura nel creare prodotti sempre più ricercati e altamente rifiniti”.

Da dove nasce il progetto GLeR e in cosa consiste la sua originalità?

“GLeR è un progetto realizzato da tre amiche di Catania Gabriella Mongiovì, Lucia Pavone e Raffaella Testa, che quasi per gioco hanno iniziato questo percorso spinte da un interesse comune per la moda, per un senso estetico, ed in particolare dal desiderio di creare un oggetto originale, duraturo nel tempo, ed al tempo stesso adatto ad ogni tipo di personalità. Abbiamo quindi dato nuova vita a pellicce dai colori squillanti realizzando borse grandi, piccole, sfiziose ed eleganti con interno in renna pregiata ed impreziosite da pregiati accessori dalle varie funzionalità che danno l’opportunità a chi le indossa di modificarne l’utilizzo a seconda delle proprie esigenze. Ci preme dire che siamo in linea con le esigenze ecologiste e che quindi per rispettare l’ambiente abbiamo cominciato ad utilizzare pelli riciclate che facciamo colorare a secondo quelli che sono i nostri canoni estetici”.

Parità di genere, a che punto siamo?

“Se guardiamo alle statistiche e dunque alle previsioni globali pensiamo sia un cammino ancora lungo. Nella moda c’è un’aria di cambiamento importante. Le passerelle offrono una sfida di genere con un gender fluid che presenta una mascolinità alleggerita aperta ad accessori di lusso in cui GLeR si inserisce. Ma offrono anche l’immagine di una donna che riscopre il proprio corpo libero intimamente raffinato. Una donna che vuole piacere prima a sé stessa e poi, indifferentemente o per motivi diversi, agli uomini e alle donne. Ma il dato davvero importante è che negli ultimi anni sempre più donne sono ai vertici delle più prestigiose maison di moda”.