Partinico e il corso dei Mille… ripensamenti

Amministrazione comunale e ditta esecutrice dei lavori hanno deciso di riasfaltare parte della strada dopo un primo intervento di scarificazione. Una marcia indietro che ha creato molte perplessità

PARTINICO (PA) – Una parte di carreggiata di corso dei Mille a Partinico è stata riasfaltata. Così è stato deciso d’intesa tra l’amministrazione comunale e la ditta che sta effettuando i lavori di riqualificazione del centro storico, che prevedono la rimozione dell’asfalto di corso dei Mille (e non solo) per far riaffiorare le antiche basole in marmo. Dopo il primo intervento di scarificazione, con la rimozione per l’appunto dell’asfalto, sono piovute decine e decine di segnalazioni sul transito poco sicuro a causa per l’appunto della rimozione dell’asfalto. E’ stato così deciso di riasfaltare una corsia di corso dei Mille per permettere il temporaneo transito in sicurezza di pedoni, veicoli e carrozzelle per disabili. Ovviamente si tratta di un intervento tampone, perché prossimamente si andrà a rimuovere nuovamente il tappetino bituminoso per sistemare le basole sottostanti che saranno quindi la nuova pavimentazione.

Operazione che però ha finito per innescare qualche polemica: “Perché fatta la scarificazione sette mesi fa – afferma il vicesegretario del Pd, Renzo Di Trapani – non si è proceduto a continuare i lavori, creando un disagio enorme ai cittadini ed ai commercianti del tratto interessato? È anche incredibile che ci sono strade piene di buche, strade che attendono da decenni di avere rifatto l’asfalto e si va a mettere dell’asfalto nuovo che verrà rimosso a breve. Quanto costa questo intervento in termini economici?”

A rincarare la dose Rifondazione Comunista: “Dopo aver scarificato e tenuto tutto l’inverno una parte del corso dei Mille in uno stato di abbandono totale e aver costretto i commercianti di quel tratto di corso a un disagio che, molto probabilmente, ha arrecato loro anche un danno economico non indifferente, – si legge in una nota – oggi la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione urbana ha deciso di asfaltare di nuovo, per poi ‘deasfaltare’ (e scusate il neologismo!) ancora, in vista della nuova pavimentazione. Non potevano constatare quello che andava constatato qualche mese addietro invece di lasciare in totale stato di abbandono per i lunghi mesi invernali un bel pezzo di corso dei mille, cuore del commercio della nostra bella città? E a carico di chi sono attribuite queste ulteriori spese?”.

A replicare l’assessore Mario Di Trapani che chiarisce: “L’intervento è stato realizzato a proprie spese dall’impresa aggiudicatrice. Nessuna spesa per il Comune di Partinico”. Prima di andare via nel novembre scorso i commissari prefettizi del Comune hanno stabilito di stanziare altre somme in favore proprio della manutenzione stradale. Altri 240 mila euro provenienti dai fondi straordinari del governo nazionale per i Comuni sciolti per mafia. Proprio nell’estate scorsa ci furono importanti interventi per un restyling del manto stradale. Era da anni che si attendevano questi lavori di manutenzione che sono completamente mancati, ad eccezione di qualche rattoppo. Operazione che è rientrata nell’ambito di un maxi appalto da circa 600 mila euro complessivi di fondi comunali. I cantieri sono stati aperti proprio nel principale corso dei Mille e nelle vie Bagliesi, Nullo, dell’ospedale, Scupara, del pozzo, Timpa, Bella, Bertolino, Maddalena, Castiglia, Avellone, Principe Amedeo e dei mulini, solo per citare alcune arterie. In queste arterie contemplati lavori di ripristino. Questo appalto è stato sicuramente uno degli investimenti più corposi su questo fronte nell’ultimo decennio da parte del Comune. Anche perché il municipio è stato in forti difficoltà finanziarie, legate alla situazione di dissesto finanziario che fu dichiarato nell’ottobre del 2018 e da cui si è usciti solo da quest’anno. Vincenza Grimaudo