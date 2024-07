Paternò, bimba aggredita da un pitbull: ferita anche una parente

Sia la donna che la piccola di appena quattro anni sono state inizialmente soccorse e trasferite per le prime cure del caso all'ospedale di Paternò

Ore di paura e preoccupazione per una famiglia residente a Paternò, in apprensione per le condizioni di salute di una bambina di circa quattro anni. La piccola, è stata infatti aggredita e ferita in maniera grave dal suo cane, un pitbull.

La bimba, messa in salvo solo grazie all’aiuto di una parente (anche lei rimasta ferita dal pitbull) si trova adesso ricoverata all’ospedale Nesima di Catania per tutte le cure specialistiche del caso.

Paternò, bimba aggredita da un pitbull

Attimi di terrore per una famiglia di origini straniere e residente a Paternò. Nelle scorse ore, infatti, il pitbull di casa avrebbe aggredito una bambina di circa quattro anni all’interno della propria abitazione. Attaccata in maniera improvvisa, la bimba avrebbe urlato attirando così le attenzioni di una parente, che ha salvato la piccola ed è rimasta anche lei ferita dal cane.

Le condizioni delle due vittime

Sia la donna che la piccola di appena quattro anni sono state inizialmente soccorse e trasferite per le prime cure del caso all’ospedale di Paternò. Successivamente, a causa della gravità delle ferite procurate dall’aggressione del pitbull domestico, la bimba è stata trasportata all’ospedale Nesima di Catania per alcuni controlli specialistici. Adesso, le autorità del luogo stanno indagando a fondo per tentare di ricostruire l’accaduto avvenuto nelle scorse ore a Paternò.