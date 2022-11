Paura ad Avola, albero di Natale in fiamme: incendio in un’abitazione

Le fiamme sarebbero scaturite dal malfunzionamento dell'albero di Natale, addobbato in anticipo da madre e figlio

Momenti di paura la scorsa notte ad Avola, in provincia di Siracusa. Per cause ancora da accertare, anche se prevale l’ipotesi di un corto circuito, è scoppiato un incendio in una abitazione in via Umberto Giordano, nel Comune del Siracusano.

Le fiamme sarebbero scaturite dal malfunzionamento dell’albero di Natale, addobbato in anticipo da madre e figlio che vivono nella casa. I due, dopo aver allertato i vigili del fuoco, sono fuggiti sul terrazzo per scampare al rogo.

L’intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme e mettere al riparo una bombola del gas per evitare l’esplosione. I tecnici, al termine di un sopralluogo all’interno dell’abitazione, hanno dichiatato inagibile l’appartamento.