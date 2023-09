Paura per Fedez: ricoverato d’urgenza, Chiara Ferragni torna in anticipo da Parigi

Torna la preoccupazione per Fedez: il rapper milanese è ricoverato in ospedale a Milano. Chiara Ferragni è rientrata in anticipo da Parigi per stargli accanto

Torna la preoccupazione per Fedez.

Il rapper milanese, infatti, sarebbe ricoverato da diverse ore in ospedale a Milano.

La moglie. Chiara Ferragni, ha deciso di tornare in anticipo da Parigi dove si trovava la settimana della moda.

A testimoniarlo è stata la stessa donna attraverso una stories pubblicata sul proprio account Instagram, in viaggio verso l’Italia in compagnia dell’amica Chiara Biasi.

Fedez, probabile ricovero per accertamenti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il rapper sarebbe stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti.

Nelle prossime ore potrebbero tuttavia arrivare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fedez.