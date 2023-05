Sul posto il Soccorso Alpino (Cnsas) e un elicottero del 118.

Grande paura sul Corno Piccolo, zona del massiccio del Gran Sasso in Abruzzo. Alcuni alpinisti in cordata sarebbero precipitati lungo una parete. A causa della caduta c’è in particolare grande apprensione per le condizioni di due persone.

Sul posto stanno intervenendo il Soccorso Alpino (Cnsas), con squadre in movimento dai versanti aquilano e teramano, e un elicottero del 118 decollato da Pescara