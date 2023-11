Paura a Palermo, uomo si accascia in via Roma: è gravissimo

Un uomo è stato colto da malore mentre passeggiava in via Roma a Palermo: trasportato in codice rosso al "Civico", è grave

Paura e preoccupazione a Palermo. Un uomo, infatti, si è accasciato improvvisamente mentre passeggiava in via Roma, all’altezza di via Pola. Cadendo a terra subito dopo il malore, ha battuto in modo violento la testa provocandosi una ferita. L’uomo è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale che stavano passando da lì: sono stati chiamati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

L’uomo è in gravi condizioni

Le sue condizioni, secondo quanto appreso, sarebbero molto gravi. Al momento l’ipotesi più probabile è quella del malore. Gli agenti della polizia municipale comunque hanno eseguito i rilievi e hanno cercato anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto successo. Si cercando anche i testimoni che abbiamo assistito alla scena.

