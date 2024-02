Paura a Ragusa: scaraventa a terra donna e tenta di violentarla, arrestato

Arrestato un cittadino extracomunitario che nei giorni scorsi aveva aggredito una giovane donna, cercando di violentarla

I carabinieri della stazione di Ragusa Principale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino extracomunitario, ritenuto responsabile di una violenza sessuale commessa due settimane fa in città. Vittima una giovane ragazza straniera, che mentre rincasava dopo aver terminato la propria giornata di studi era stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto.

L’orribile violenza

L’uomo l’aveva dapprima scaraventata a terra e poi aveva tentato di immobilizzarla dopo essersi denudato. Provvidenziale l’intervento di una passante che, camminando a breve distanza, ha assistito alla scena e, udite le grida di aiuto della giovane, si è subito precipitata in suo soccorso, mettendo in fuga l’aggressore. La ragazza, in stato di forte choc, ha denunciato i fatti ai carabinieri nella stessa serata della tentata violenza, dopo essere tornata a casa e aver raccontato ai propri familiari quanto accaduto.

L’aggressore è stato identificato e condotto in carcere

Attivate immediatamente le indagini e le ricerche dell’uomo sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono arrivati a identificare il cittadino extracomunitario. Questa mattina la convalida del fermo, che ha portato in cella il responsabile dell’aggressione con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

