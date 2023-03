Pauroso incidente sulla strada provinciale 11, coinvolti tanti veicoli: due morti

La tragedia accade nel vercellese in Piemonte

Sono due le persone che hanno perso la vita questa mattina nell’ incidente avvenuto sulla strada che da San Germano Vercellese porta a Vercelli. Si tratta di un uomo di 38 anni alla guida di una delle auto e un uomo di 54 che era sul van.

Lo scontro sulla strada provinciale 11 ha coinvolto quattro veicoli, due auto un van e un furgone: l’incidente è avvenuto in frazione Caprianco vicino alla deviazione per la Stella. La strada è ancora chiusa e il traffico è deviato per Salasco. Si segnalano poi 4 codici verdi. Sul posto il 118.