Travolto da auto ciclista con figlia di 3 anni sul seggiolino: stavano andando all’asilo

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Tragedia sfiorata questa mattina a Pavia. A rischiare grosso un papà di 42 anni mentre stava portando la figlioletta di 3 anni all’asilo in bicicletta. A prenderli in pieno con l’auto un automobilista che si è comunque prontamente fermato per prestare i primi soccorsi. Entrambi feriti, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. A riferirlo è il Giorno, che aggiunge come sull’esatta dinamica stia cercando di fare luce la polizia.

Esami in corso

Fortunatamente padre e figlia non versano in condizioni particolarmente gravi. Intanto, al Policliclino San Matteo sono in corso gli esami per verificare la gravità delle lesioni. L’incidente con l’ennesimo ciclista coinvolto, con l’aggiunta in questo caso della figlioletta trasportata, conferma la pericolosità delle strade cittadine italiane.