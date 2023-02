PayPal: annuncia taglio 7% organico, eliminerà 2.000 posti lavoro

Il colosso dei pagamenti online ha in programma di tagliare circa 2.000 posti, pari a circa il 7% della forza lavoro totale dell'azienda

Il colosso dei pagamenti online PayPal ha in programma di tagliare circa 2.000 posti di lavoro, pari a circa il 7% della forza lavoro totale dell’azienda, a causa di uno “scenario macroeconomico difficile”.

La nota del colosso dei pagamenti

“Nell’ultimo anno, abbiamo compiuto progressi significativi nel rafforzare e rimodellare la nostra azienda per affrontare il difficile contesto macroeconomico“, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di PayPal Dan Schuman in un comunicato stampa. “Anche se abbiamo compiuto progressi sostanziali nel dimensionare correttamente la nostra struttura dei costi e abbiamo concentrato le nostre risorse sulle nostre priorità strategiche fondamentali, abbiamo ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto, anticipando i tagli all’organico che seguono quelli di altri giganti del settore tecnologico come Meta, Amazon, Twitter e Alphabet.