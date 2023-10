Il Pd commenta la presunta riforma sanitaria per la Sicilia

Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, a proposito delle notizie sulla riforma sanitaria che il governo regionale

“Mi fa piacere che l’Assessore Volo e il Dirigente Iacolino dicano che il documento sul riordino della sanità siciliana non sia reale. Strano che abbiano preso un abbaglio su una tema così delicato come il diritto alla salute, sul quale il nostro partito da anni conduce una battaglia”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito delle notizie sulla riforma sanitaria che il governo regionale guidato da Renato Schifani starebbe predisponendo e sulla diffusione di uno schema che penalizza i territori.

La situazione della sanità in Sicilia

“La drammatica situazione della sanità in Sicilia è sotto gli occhi di tutti – dice Catanzaro – un problema che ci trasciniamo da anni prima con il governo Musumeci e ora con quello attuale. Già nell’era Covid il Pd segnalava l’esigenza di una riorganizzazione del sistema sanitario regionale partendo dai bisogni degli utenti e dalle caratteristiche di ogni singolo territorio. Non essendo abituato a stare in mezzo alla gente – aggiunge Catanzaro – il Centrodestra non ha purtroppo una reale visione delle esigenze quotidiane e del disastro che c’è negli ospedali siciliani”.

“È molto strano – conclude il capogruppo Pd – che l’assessore e il massimo dirigente dell’assessorato non fossero a conoscenza di un documento che per noi è carta straccia. Indaghino su chi pensa di riformare la sanità siciliana sulle spalle dei cittadini e portino nelle sedi istituzionali il reale progetto di riforma di cui la Sicilia ha assoluto bisogno”.

