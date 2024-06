Pecoraro Scanio ”Subito referendum contro Autonomia differenziata”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve una stagione referendaria per dare una scossa all’Italia. Subito referendum per abrogare la vergogna dell’autonomia differenziata e abbinare l’abrogazione della legge elettorale truffa conosciuta come rosatellum e già contestata dalla corte costituzionale “lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro che rimpiange l’energia di Marco Pannella. “Servirebbe oggi la passione referendaria di Marco. Non è tollerabile la pagliacciata delle bandiere dei 20 staterelli regionali sbandierate a sfregio per festeggiare una norma che frammenta l’Italia , massacra il Sud e indebolisce tutte le regioni. Occorre agire per poter votare già la prossima primavera“.

tvi/gsl