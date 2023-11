Pensionato 73enne morto in ospedale, c’è la svolta: 7 indagati, disposta l’autopsia

Si tratta di un atto dovuto per approfondire le indagini sulla morte dell'anziano. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia.

Possibile svolta nel caso del pensionato di 73 anni morto dopo un’operazione chirurgica effettuata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

La Procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, sette tra medici e infermieri del nosocomio siciliano. Si tratta di un atto dovuto a seguito della denuncia presentata recentemente dai familiari dell’anziano.

L’operazione e il decesso

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 73enne si sarebbe sottoposto inizialmente a un controllo che avrebbe evidenziato la presenza di una patologia renale. In seguito, i medici avrebbero suggerito all’uomo di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Dopo l’operazione, le condizioni dell’uomo si sarebbero aggravate e, per questo, sarebbe stato disposto il trasferimento in Rianimazione. Qui il 73enne sarebbe morto. Il pubblico ministero agrigentino ha disposto l’autopsia sul cadavere dell’anziano per accertare le cause del decesso.