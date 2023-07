Peppe Mascara nuovo allenatore del Comiso, l’annuncio del club siciliano

Peppe Mascara torna in panchina. L'ex tecnico del Siracusa riparte dal Comiso, in Eccellenza.

Peppe Mascara è il nuovo allenatore del Comiso. La società militante nel campionato di Eccellenza siciliana ha infatti annunciato attraverso i propri canali social l’ingaggio dell’ex stella del Catania, consegnandogli la panchina della prima squadra.

Si tratta di un ritorno a casa per Mascara, stavolta da allenatore. Il tecnico 44enne, infatti, ha mosso i primi passi da calciatore indossando la divisa del Comiso nel 1995.

La carriera da allenatore di Mascara

Da allenatore, Peppe Mascara si è seduto sulle panchine di Catania Under 19, Giarre, Sancataldese, Biancavilla, Troina e Siracusa.

L’ultima esperienza in campionato da allenatore risale a ottobre 2022, quando – sempre nel campionato di Eccellenza siciliana – venne esonerato da tecnico dei siracusani in virtù della sconfitta per 2-0 contro la Jonica.

Fonte foto: Facebook – Comiso F.C.