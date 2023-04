Perde il controllo dell’auto e si schianta contro guard rail: muore trentunenne

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Si chiamava Devis Guida, il 31 enne spirato a causa delle gravi ferite riportate in seguito alla perdita di controllo della propria automobile con conseguente impatto contro il guardrail. L’incidente mortale è avvenuto alle 6 di oggi tra le strade di Cedarchis di Arta Terme in provincia di Udine, in Carnia lungo a ex provinciale 23. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l’automobilista ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro il guardrail.

Incastrato tra le lamiere

Rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, per i Vigili del fuoco, nonostante il duro e lungo lavoro per estrarlo dalle lamiere, l’esito non è stato fausto. I sanitari giunti sul posto con un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e l’elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.