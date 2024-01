Pericolo in autostrada: si ribalta muro lungo la A29 Palermo Mazara

La carreggiata è stata ristretta alla sola corsia di sorpasso per un tratto di circa 200 metri.

Pericolo in autostrada: nella giornata di oggi si è ribaltato il muro di un sottoscarpa del rilevato stradale lungo la A29 in direzione Mazara del ValloIl crollo è avvenuto nei pressi dello svincolo per Terrasini. Era stato realizzato in cemento armato, ed il muro ha una altezza di circa 3 metri e una lunghezza di circa 30 metri.

Carreggiata ristretta

Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono giunti i tecnici dell’Anas. La carreggiata – così come è stato deciso – è stata ristretta alla sola corsia di sorpasso per un tratto di circa 200 metri.