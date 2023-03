Perseguita il marito con schiaffi e pugni: donna arrestata nel catanese

Furia cieca da parte di una 34enne a Sant'Agata Li Battiati

Solitamente accade il contrario, ma non a Sant’Agata Li Battiati (Catania), dove una donna di 34 anni, nei confronti della quale era già stato messo un divieto di avvicinamento, ha scatenato la sua ira contro l’ex coniuge 53enne colpevole di non farle vedere i figli. Una vicenda che si arricchisce di particolari, visto che la stessa aveva derubato l’ex di uno zaino porta pc oltre ad altri oggetti comprese le chiavi di casa dell’uomo. Per lei arresto ai domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Furia senza fine

In precedenza, infuriata per l’ostruzionismo del marito, la 34enne aveva anche minacciato di gettare acido sul viso di una donna ritenuta la nuova compagno dell’uomo, oltre a bucare le ruote della sua auto parcheggiata, a Catania, fuori dal posto di lavoro.