Personale ATA 2024, la guida agli stipendi: ecco quanto guadagnano i collaboratori scolastici

Gli stipendi del personale ATA cambiano sensibilmente in base al tipo di funzione ricoperta: tutto ciò che c'è da sapere

Gli stipendi del personale ATA cambiano sensibilmente in base al tipo di funzione ricoperta (come indicato nel CCNL comparto istruzione e ricerca): si può andare dai circa 1200 euro netti mensili di un assistente amministrativo o di un assistente tecnico appena assunti, ai circa 1000 euro netti di un bidello, ai circa 1650 euro netti di un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) appena assunto.

Lo stipendio lordo di un bidello appena assunto, secondo quanto stabilito dal CCNL, corrisponde a 16.427,76 euro all’anno, mentre lo stipendio lordo di un assistente amministrativo e di un assistente tecnico appena assunti corrisponde a 18.312,16 euro all’anno, e lo stipendio lordo di un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) appena assunto corrisponde a 23.986,09 euro all’anno.

Cos’è il personale ATA

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che presta il proprio servizio nelle scuole di istruzione primaria e secondaria, ovvero nelle scuole dell’infanzia, nella scuola elementare, nei licei e nelle scuole superiori in generale. Coloro che fanno parte del personale ATA svolgono funzioni di tipo amministrativo, gestionale, operativo e di sorveglianza all’interno delle varie scuole. Trattasi dunque, di figure differenti che svolgono mansioni eterogenee.

Per entrare a far parte del personale ATA è necessario possedere il diploma di scuola superiore, ma per diventare direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è necessaria la laurea e bisogna anche superare un concorso pubblico.

Quanto guadagna un bidello: stipendio lordo e netto



Lo stipendio lordo di un bidello appena assunto corrisponde a 16.427,76 euro all’anno per 12 mensilità, cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Dunque, mensilmente, lo stipendio lordo di un bidello appena assunto e per i primi 8 anni di servizio è di circa 1.369 euro lordi, che corrispondono a circa 1000 euro netti mensili. Dopo una quindicina di anni di servizio, un bidello arriva a guadagnare 18.871,26 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.572 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1200 euro mensili. Dopo una trentina di anni di servizio un bidello arriva a guadagnare 20.671,97 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.722 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1.400 euro mensili.

Quanto guadagna un assistente amministrativo: stipendio lordo e netto



Lo stipendio lordo di un assistente amministrativo appena assunto è quantificato in circa 18.312,16 euro all’anno per 12 mensilità, cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Dunque, mensilmente, lo stipendio lordo di un assistente amministrativo appena assunto e per i primi 8 anni di servizio è di circa 1.526 euro lordi, che corrispondono a circa 1.200 euro netti. Dopo una quindicina di anni di servizio, un assistente amministrativo arriva a guadagnare 21.460,53 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.778 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1.400 euro mensili. Dopo una trentina di anni di servizio un assistente amministrativo arriva a guadagnare 23.770,54 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.800 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1.500 euro mensili.

Quanto guadagna un assistente tecnico: stipendio lordo e netto



Lo stipendio lordo di un assistente tecnico appena assunto corrisponde a 18.312,16 euro all’anno per 12 mensilità, cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Al mese, lo stipendio lordo di un assistente amministrativo appena assunto e per i primi 8 anni di servizio è di circa 1.526 euro lordi, che corrispondono a circa 1.200 euro netti. Dopo una quindicina di anni di servizio, un assistente amministrativo arriva a guadagnare 21.460,53 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.778 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1.400 euro mensili. Dopo una trentina di anni di servizio un assistente amministrativo arriva a guadagnare 23.770,54 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 1.800 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 1.500 euro mensili.

Quanto guadagna il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): stipendio lordo e netto



Lo stipendio lordo di un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) appena assunto corrisponde a 23.986,09 euro all’anno per 12 mensilità, cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Mensilmente, lo stipendio lordo di un DSGA appena assunto e per i primi 8 anni di servizio è di circa 1.998 euro lordi mensili, che corrispondono a circa 1.650 euro netti al mese. Dopo una quindicina di anni di servizio, un DSGA arriva a guadagnare uno stipendio di euro 29.208,64 lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio di circa 2.434 euro lordi al mese, che corrispondo a circa 2.100 euro mensili di stipendio. Dopo una trentina di anni di servizio un DSGA arriva a guadagnare 34.589,53 euro lordi all’anno, che corrispondono a uno stipendio mensile lordo di circa 2.882 euro ovvero a uno stipendio netto di circa 2.500 euro mensili.

