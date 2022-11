La polizia distrugge il simbolo dei narcotrafficanti, una pista d'atterraggio utilizzata per scambi illeciti di droga: il video dal Perù.

Video e immagini spettacolari dal Perù: la polizia distrugge una pista d’atterraggio usata dai narcotrafficanti in Amazzonia.

Salgono quindi a 64 le piste illegali utilizzate per il traffico di droga distrutte in Perù nel 2022, da gennaio a novembre. Un risultato importante in uno dei Paesi più noti per i problemi legati al narcotraffico a livello mondiale.