Pesce d’aprile, dalla maratona sul Ponte dello Stretto al mostro di Loch Ness a Venezia: i più clamorosi

Oggi si celebra la giornata dedicata agli "scherzi" e alle fake news: ecco una carrellata di quelli che hanno fatto più rumore

Il giorno in cui l’impossibile diventa possibile, l’immaginario si trasforma in realtà, è proprio questo.

L’1 aprile, noto ai più come data del “pesce d’aprile”.

Con l’avvento del web, poi, non ne parliamo: ondate di scherzi e notizie ‘fake’, costruite ad arte col fine puro di ingannare i lettori, impazzano dalla mattina alla sera.

La maratona sul Ponte di Messina

Pronti-via, il Ponte sullo Stretto è stato, inevitabilmente, tirato in mezzo.

Già, perchè nella giornata di oggi il portale siciliarunning.it ha deciso di pubblicizzare la prima “Half Marathon Ponte sullo Stretto”, appuntamento fissato per l’8 ottobre 2028.

“La partenza della gara è prevista a Messina centro, su viale della Repubblica nei pressi del Municipio, gli atleti percorreranno la statale 113 fino al lago Ganzirri, poi imboccheranno il Ponte sullo Stretto – si legge nella fittizia locandina – percorrendo i circa 3300 metri che separano la Sicilia dalla Calabria; arrivati a Cannitello, dove è previsto il giro di boa, gli atleti ripercorreranno il Ponte sullo Stretto e una volta tornati in Sicilia, si dirigeranno verso Capo Peloro dove è previsto l’arrivo”.

E il premio per i vincitori nelle varie categorie? Particolare e speciale al tempo stesso: “una carta omaggio per 100 attraversamenti del Ponte sullo Stretto con la propri vettura”.

Dal falso annuncio Volkswagen agli spaghetti cresciuti sugli alberi

Nel corso della storia, tanti, anzi tantissimi sono stati i “pesci d’aprile” che sono riusciti a fare il giro del mondo.

Si pensi, ad esempio, al falso annuncio nel 2021 della Volkswagen, che comunicò di aver cambiato nome e marchio negli Stati Uniti in Voltswagen, in onore dell’inventore della pila, Alessandro Volta, il tutto per esaltare un possibile passaggio alle auto ad elettricità.

Classici, invece, sono gli avvistamenti degli “ufo”, di quegli extraterrestri che in molti continuano a credere siano realmente esistenti: l’1 aprile del 1989 in diversi raccontarono di aver visto un disco volante con marziani a bordo atterrare a Londra. Verità? Assolutamente no: trattasi di mongolfiera con luci stroboscopiche da cui poi scese Richard Bransor, il boss della Virgin.

Attenzione, tuttavia, a quello che accadde nel 1957, sempre 1 aprile, quando la BBC sparò come ultima ora la notizia che in Svizzera fossero cresciuti addirittura spaghetti sugli alberi.

I pesci d’aprile più ricorrenti in Italia

Dal fantomatico obbligo di apporre una targa sui propri quadrupedi per tutti i possessori di cavalli a Milano nel 1961 diffuso dal quotidiano serale “La Notte”, con conseguenti proteste nei confronti del sindaco, all’avvistamento del mostro di Loch Ness alla laguna di Venezia, anche in Italia di pesci d’aprile ne sono girati parecchi.

La temibile creatura malvagia venne identificata come “Phinto Maschio”, animale metà anfibio metà pesce, con tanto di annuncio da parte della fantomatica Fsp Polizia di Stato Veneto.

L’allineamento di Giove e Plutone cambia la gravità a Londra

Tornando nello spazio, sempre in Inghilterra e sempre il 1° aprile del 1972, l’astronomo Patrick Moore sulla Bbc avvertì che per via di una rarissima congiunzione astrale per cui si erano allineati i pianeti di Giove e Plutone, alle 9.47 ora di Londra si sarebbero avute rilevanti conseguenze sulla forza di gravità.

Chiunque, così, compiendo un salto per strada o in casa, si sarebbe sentito leggerissimo, come non mai. In molti, naturalmente, ci credettero e saltarono, salvo poi notare che non vi era alcuna differenza.

Storia di pesci d’aprile, in tutto il mondo: mi raccomando, state attenti a non cadere in trappola.