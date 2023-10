Incendio a Petralia Sottana in contrada Fasano. Alberi e sterpaglie in fiamme stanno minacciando le dimore. In azione squadre dei pompieri.

Incendio a Petralia Sottana in contrada Fasano. Alberi e sterpaglie in fiamme stanno minacciando le dimore. In azione squadre dei Vigili del Fuoco e della Forestale per tentare di evitare che le fiamme arrivino al centro abitato. Si prevede pure la presenza di canadair ed elicotteri della forestale.