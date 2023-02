Piano Battaglia, accesso limitato per i pullman nel weekend

Il Comune di Petralia Sottana ha installato 22 bagni chimici (più 2 per disabili) nei diversi punti di accesso al pianoro

Sarà limitato il numero dei pullman che, il sabato e la domenica, potranno transitare a Piano Battaglia. A stabilirlo è un’ordinanza del dipartimento viabilità della Città metropolitana di Palermo volta a risolvere i problemi legati al traffico e alla sicurezza stradale evidenziati negli scorsi weekend. Il provvedimento prevede il rilascio di 45 autorizzazioni al transito degli autobus, le cui richieste dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it con l’indicazione della targa e la capienza massima del mezzo.

Quando inoltrare le richieste

Le richieste per i giorni di sabato e domenica dovranno essere inoltrate entro e non oltre le 12 del venerdì precedente rispetto la domenica ed entro le 12 del giovedì precedente per il sabato. Le autorizzazioni saranno concesse dal Comune di Petralia Sottana, tenendo conto dell’ordine di arrivo al protocollo, fino ad esaurimento numero. Da oggi inoltre il Comune di Petralia Sottana ha installato 22 bagni chimici (più 2 per disabili) nei diversi punti di accesso al pianoro.

Il commissario dell’Ente Parco delle Madonie: “Grande attrazione invernale”

“L’ordinanza – sottolinea il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone – non solo argina e regola il flusso veicolare ma consente, altresì, la tutela del patrimonio in area di parco. Piano Battaglia è una grande attrazione invernale che deve essere, comunque, tutelata dall’inquinamento atmosferico. Considerata la valenza del sito geologico, siamo certi che la limitazione di accesso imposta ai mezzi pesanti possa preservare e salvaguardare la biodiversità presente in sito nel rispetto del sano divertimento”.