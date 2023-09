Tra piano e lirica, una settimana di grande musica a Enna

Ha preso ufficialmente il via ieri e si concluderà con la premiazione del 10 settembre nel Teatro Garibaldi la 35^ edizione del Concorso internazionale Francesco Paolo Neglia, un appuntamento storico per il capoluogo ennese

ENNA – Ha preso ufficialmente il via nella giornata di ieri il Concorso internazionale Francesco Paolo Neglia, giunto alla sua 35^ edizione, riservato a pianisti e cantanti lirici. Una pietra miliare nella storia della città e tornato in auge da alcuni anni, dopo una pausa lunga un ventennio, con una nuova linfa vitale che conferma la naturale vocazione per la musica della città incastonata nel cuore della Sicilia.

Una ripresa fortemente voluta già nel 2019 dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Dipietro, che ne ha affidato la direzione artistica al maestro Corrado Ratto, pianista di origini genovesi che dal 1986 insegna pianoforte al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania e che nel 1990 vinse il primo premio del prestigioso concorso.

Cuore e fulcro dell’evento dedicato all’illustre musicista e compositore ennese (1874-1932) che fece fortuna in Germania nei primi anni del Novecento sarà come sempre il Teatro Garibaldi, che fino al 10 settembre ospiterà le finali e le semifinali del concorso oltre alla serata di premiazione (domenica 10 settembre) e a due eventi speciali (oggi, mercoledì 6, e venerdì 8 settembre).

“La mia Amministrazione – ha commentato il sindaco Dipietro – in questi anni ha fortemente voluto la rinascita di questo importante appuntamento musicale che, in poco tempo, ha recuperato lo spazio e il prestigio che gli sono consoni, restituendo al musicista ennese gli onori che in vita gli furono, almeno in parte, negati”.

“Quest’anno nella prova finale – ha spiegato il maestro Ratto – la giuria, che come sempre è composta da personalità di riconosciuta fama e professionalità, sarà affiancata da alcuni illustri ospiti tra cui il maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, il musicologo e docente Giuseppe Montemagno e Andrea Estero, musicologo e presidente dell’Associazione nazionale critici musicali. Altra novità di questa edizione riguarda il vincitore del concorso pianisti che avrà l’opportunità di esibirsi, il prossimo 12 settembre, nella sala concerti Arturo Benedetti Michelangeli del Conservatorio Monteverdi di Bolzano”.

Il Premio Francesco Paolo Neglia è parte di una tradizione culturale estremamente significativa nella storia della città di Enna, insieme quelle straordinarie stagioni liriche che un tempo erano ospitate al Castello di Lombardia, e oggi si inserisce in una visione più ampia che riguarda quello sviluppo culturale della città già in atto da alcuni anni. Per questo motivo il Concorso internazionale Francesco Paolo Neglia è sempre aperto al pubblico (che accede gratuitamente) e ogni anno l’Amministrazione comunale lo arricchisce di un nuovo tassello affinché possa essere coinvolta l’intera città.

Il Concorso internazionale Francesco Paolo Neglia ha premiato nelle sue precedenti 34 edizioni (che si sono svolte ininterrottamente dal 1963 al 1998 e poi nel 2019 e nel 2022) giovani promesse della musica che si sono presto affermate nel panorama internazionale. Tra questi, solo per citarne alcuni, il pianista argentino Ector Pel (vincitore dell’edizione del 1967), i pianisti italiani Vincenzo Balzani (1971), Giovanni Umberto Battel (1982), Giorgia Tomassi (1985), Filippo Balducci (1987), Roberto Corlianò (1989), e il pianista tedesco Igor Kamenz (1988). Non è da meno l’albo d’oro dei cantanti lirici sul quale spiccano i nomi del soprano giapponese Atzuco Azuma (1963), dell’americana Linne Strow (1973) e dei coreani Jo Soo Kyong (1981) e Lee Jun Geun (1998).