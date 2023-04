Piano straordinario per assunzioni a tempo indeterminato dei docenti: ecco le novità

Con il prossimo bando sarà possibile saturare l’attuale pianta organica dei dirigenti tecnici

Per l’anno scolastico 2023/2024, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano di assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il ministro Valditara: “Creare condizioni per regolare avvio anno scolastico”

“Con l’importante piano di assunzioni di docenti che abbiamo deciso di affiancare alle misure previste dal Pnrr, puntiamo a creare le condizioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, assicurando la continuità didattica per gli studenti, la qualità dell’insegnamento e la riduzione del precariato. Inoltre, il Ministero fornisce una risposta pronta e significativa ai ragazzi con disabilità, con la più rilevante immissione in ruolo di docenti di sostegno degli ultimi anni, rendendo più selettive le procedure di reclutamento”, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.

La procedura concorsuale

Inoltre, il Ministero è in procinto di avviare, in attuazione del Pnrr, una procedura concorsuale per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari. Si interviene, inoltre, sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in modo da sbloccare le procedure per il relativo reclutamento, ferme da anni. Con il prossimo bando sarà possibile saturare l’attuale pianta organica dei dirigenti tecnici, in vista di un più ampio rafforzamento della funzione ispettiva del Ministero.