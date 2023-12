Piazza Armerina riparte dall’Educational tour 2024

Si è concluso nei giorni scorsi l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale per fare un punto sulla stagione turistica di quest’anno e pensare già da adesso ai prossimi mesi, tra eventi e valorizzazione del patrimonio culturale

PIAZZA ARMERINA (EN) – La Città dei Mosaici sarà tra i Comuni protagonisti della nuova stagione turistica siciliana. Si è concluso con un bilancio molto positivo l’Educational tour 2024, un weekend in cui si è discusso di programmazione e strategie turistiche per il futuro, tra eventi e spettacoli musicali, mostre, enogastronomia, il patrimonio culturale e le attrazioni naturalistiche.

L’Educational tour, organizzato dall’Amministrazione comunale e diventato uno dei più importanti incontri annuali sul tema del turismo dell’intera Sicilia, si è svolto nei giorni scorsi tra i quartieri della città del sito Unesco Villa Romana del Casale. Più di cinquanta operatori del settore, tra tour operator nazionali e internazionali, influencer legati a travel e life style, giornalisti e amministratori sabato hanno visitato i luoghi più caratteristici di Piazza Armerina, scoprendo i segreti che custodisce la città medievale e visitando in notturna la Villa Romana del Casale.

Nel teatro Garibaldi si è svolta una conferenza programmatica in cui è stato fatto il bilancio della stagione turistica in corso, che vede la Sicilia con un confortante +5,8 per cento di flussi turistici rispetto al 2022 (dato riferito ai primi nove mesi), e si è parlato di programmazione e delle strategie del 2024 nei differenti segmenti in cui tutta l’Isola può contare: culturale, naturalistico e cicloturistico, legato al brand Unesco, crocieristico, il cinema e l’enogastronomia e la ristorazione in generale.

A confrontarsi il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata e l’assessore al Turismo Ettore Messina, insieme ad Antonio Di Monte, general manager di West Sicily gate, Sergio Lo Piano di Trumpy Tour e Manuela D’Avanzo e Marilisa Marzionne di Sicily biking tours. Sulla promozione internazionale alle fiere del turismo e sui social, bellezze monumentali e siti archeologici tra Expo e social network e sugli eventi culturali e artistici sono intervenuti Thomas Van Compernolle, responsabile organizzazione fiere dell’associazione Noto Albergatori ed Emanuele Lacagnina, ceo di Ellison e responsabile delle mostre artistiche sui Leonardeschi in Sicilia. Diego Caltabiano autore e presentatore della trasmissione televisiva “Gustare Sicilia” e Valeria Di Mauro, presentatrice di “Bella tra i fornelli” hanno affrontato il tema del ruolo dei programmi tv di settore nell’incentivazione del turismo, mentre hanno parlato del ruolo dei social media nella promozione del territorio gli influencer Diletta Amenta, Giuseppe La Spina, Eleonora Aricò e Giada Pappalardo. Inoltre sono intervenuti l’assessore al Turismo di Portopalo di Capo Passero Salvatore Nieli e il consigliere comunale Jacopo Burgaretta e Mario Musumeci, tour operator.

“Con l’Educational tour 2024 – hanno dichiarato Nino Cammarata e Ettore Messina – vogliamo porre l’accento sui tesori della nostra Piazza Armerina, con l’obiettivo di svelarli ai visitatori grazie alla programmazione della nuova stagione turistica. Intendiamo offrire un’esperienza coinvolgente e indimenticabile, che lasci un’impronta in tutti coloro che scelgono di esplorare la nostra città. Questa è la nostra promessa per il 2024, e siamo entusiasti di condividerla con tutta la città”.