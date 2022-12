Piazza Armerina, teatro Garibaldi: 400 mila € destinati alla cultura

Le risorse ottenute dal Comune sono state destinate alla messa in sicurezza della struttura e all’adeguamento alle norme di legge. Ma si tratta solo del primo di una serie di lavori di valorizzazione

PIAZZA ARMERINA (EN) – L’arte e la cultura sono valori fondamentali per l’equilibrio e il benessere di una comunità. Lo sa bene il sindaco Nino Cammarata, il quale ha annunciato a tutti i cittadini del centro ennese che l’Amministrazione comunale ha ottenuto un importante finanziamento destinato al teatro comunale Giuseppe Garibaldi.

Si tratta senza dubbio di una delle strutture più importanti di tutta la regione Sicilia, contando più di trecento posti a sedere, sala a ferro di cavallo con tre ordini di palchi e anche il loggione. La struttura risale al XVIII secolo e oggi presenta praticamente la stessa conformazione di quando fu costruita, a eccezione delle modifiche che hanno riguardato le attrezzature al servizio del palcoscenico, come i camerini (ricavati nelle abitazioni addossate al teatro posteriormente), i servizi igienici e l’adeguamento alle nuove norme di sicurezza.

Per valorizzare il teatro, l’Amministrazione comunale di Piazza Armerina ha partecipato negli scorsi mesi a un bando pubblico, che ha portato all’assegnazione di circa quattrocentomila euro destinati alla messa in sicurezza della struttura e al rifacimento delle zone tecniche, come per esempio i già citati camerini. Al centro degli interventi, come detto, ci sarà la sicurezza di lavoratori e avventori del Teatro Garibaldi, con il rifacimento strutturale di intere parti dell’immobile.

Le risorse in questione, in ogni caso, rappresentano soltanto il primo dei più ampi progetti previsti dall’Amministrazione piazzese, fortemente intenzionata al potenziamento della storica struttura culturale.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il primo cittadino Nino Cammarata – per l’ottenimento di questo primo finanziamento destinato a una delle strutture teatrali più importanti della Sicilia. L’obiettivo di questo intervento è quello della messa in sicurezza del Teatro, col rifacimento di intere parti della struttura e l’adeguamento a tutte le norme di sicurezza”.

“Questo – ha concluso Cammarata – è soltanto il primo di una lunga serie di lavori destinati alla ristrutturazione quasi completa dell’immobile. A breve ripartiremo con la nuova stagione teatrale e cinematografica del Garibaldi, volta a soddisfare la voglia d’arte e cultura della nostra comunità”.