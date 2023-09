Picchia il padre per 10 euro e minaccia di dare fuoco a casa, arrestato

L'arrestato è accusato di aver strattonato il padre, strappandogli la camicia, e di averlo colpito con calci e pugni

Ha picchiato il padre che non ha voluto dargli 10 euro e lo ha minacciato di dare fuoco a tutto e di danneggiare l’automobile: con le accuse di tentata estorsione, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di arma, un 38enne è stato arrestato dalla Polizia a Policoro, in provincia di Matera. Stando alla ricostruzione, l’uomo ha chiesto dieci euro al padre e quando la risposta è stata negativa, è nata un’accesa discussione poi sfociata anche in uno scontro fisico.

Le violenze al genitore

L’arrestato è accusato di aver strattonato il padre, strappandogli la camicia, e di averlo colpito con calci e pugni, facendolo cadere e provocando ferite alle braccia. La madre ha tentato di calmarlo ma ha riportato una lieve ferita al piede destro. Prima di allontanarsi, il 38enne avrebbe minacciato il padre dicendo ”devo incendiare tutto, ti devo forare le ruote della macchina”. A causa delle ferite riportate, entrambi gli anziani coniugi hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Gli agenti del locale commissariato sono stati allertati da una segnalazione al 113 e sono intervenuti prima per dare assistenza alla coppia di anziani e poi hanno rintracciato il 38enne che, in una perquisizione in commissariato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

La misura cautelare

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione in cui viveva con i genitori che volontariamente hanno deciso di trasferirsi per ora nel proprio Comune di origine, in Puglia. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Matera che poi ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Policoro ed il divieto di avvicinamento ai genitori.