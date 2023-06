Picchia e tortura compagna, per 48enne ai domiciliari scatta carcere

L'uomo, cittadino italiano, è indagato per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna.

Percosse, pugni, schiaffi, calci, violenze sessuali e anche la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, fino alla tortura e al sequestro di persona. Tutto questo aveva messo in atto nei confronti della sua compagna un uomo di 48 anni, arrestato sabato scorso dagli agenti della squadra mobile della questura di Monza e Brianza, che hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. L’uomo, cittadino italiano, è indagato per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna.

Storia di violenze

Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, è destinatario di una precedente condanna negli anni passati per le sue condotte violente nei confronti dell’ex moglie sfociati in maltrattamenti, lesioni e minacce. Per lui arresti domiciliari presso l’abitazione di alcuni parenti che lo ospitavano. Successivamente alla separazione dalla moglie, l’uomo aveva intrapreso, nel 2021, una nuova relazione con un’altra donna, relazione che poco dopo ha rivelato l’indole violenta e prevaricatrice dell’uomo. Anche nei confronti della nuova compagna sono scattate le ripetute angherie messe in atto dal 48enne.