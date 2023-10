Picchia un uomo con un casco e lo colpisce al viso con un cacciavite, arrestato

Sono in corso di approfondimento le motivazioni del gesto, probabilmente legato a motivi sentimentali e personali

Nel corso di una rissa avvenuta ieri sera vicino a una pizzeria in via Cesare Battisti a Taranto un uomo è rimasto ferito dal suo aggressore dopo essere stato colpito prima con un casco da motociclista e poi al volto con un cacciavite. La Polizia di Stato ha individuato e arrestato il presunto responsabile del ferimento. Gli investigatori della Volante hanno raccolto le prime dichiarazioni della vittima, sottoposta subito alle cure dei sanitari del 118.

L’aggressione

Conosceva l’aggressore che lo avrebbe raggiunto proprio all’interno della pizzeria e poi lo avrebbe picchiato all’esterno. Subito dopo avrebbe danneggiato la sua auto parcheggiata davanti al locale, infrangendo il lunotto posteriore e bucando i pneumatici, per poi allontanarsi a bordo di uno scooter nero verso la rampa di accesso al ponte Punta Penna.

L’intervento della polizia

Dopo aver acquisito le notizie utili, i poliziotti della Volante ed i Falchi della Squadra Mobile lo hanno cercato prima nella sua abitazione al quartiere Paolo VI, poi in un circolo privato da lui frequentato abitualmente. Infatti è stato intercettato proprio davanti al club privato. Si tratta di un tarantino di 52 anni. Alla vista dei poliziotti ha cercato di fuggire a bordo della moto ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 52enne è stato arrestato per i reati di tentato omicidio e lesioni personali. Sono in corso di approfondimento le motivazioni del gesto, probabilmente legato a motivi sentimentali e personali.