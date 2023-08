Piogge torrenziali devastano Cina, 33 morti e 18 dispersi a Pechino

Il tifone Doksuri ha provocato le piogge più intense mai registrate in 140 anni. Nella provincia di Hebei evacuate 850mila persone

E’ di almeno 33 morti il nuovo bilancio ufficiale delle vittime delle forti piogge e degli allagamenti che tra il 29 luglio e il 2 agosto hanno colpito Pechino e le zone limitrofe alla capitale cinese. Altre 18 persone risultano disperse. Il Consiglio di Stato, ha riferito la Cgtn, ha chiesto la ricostruzione delle abitazioni distrutte in modo che la popolazione colpita possa rientrare nelle proprie case o essere trasferita in nuovi alloggi prima dell’inverno.

I danni

Le autorità hanno anche ordinato di accelerare il ripristino delle strade danneggiate, della fornitura di energia elettrica e acqua, delle infrastrutture per le comunicazioni. Le istituzioni finanziarie sono state sollecitate a rafforzare il sostegno per le aziende colpite, in particolare piccole imprese e agricoltori.

Il tifone Doksuri

Il tifone Doksuri ha provocato le piogge più intense mai registrate in 140 anni nel nordest della Cina. Nella provincia di Hebei più di 850mila persone sono state evacuate dalle proprie case.