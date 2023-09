Pistola con matricola abrasa nella cassetta della posta di un professionista di Agrigento

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona

Mistero intorno al ritrovamento di una pistola con matricola abrasa nella cassetta della posta di un libero professionista di Agrigento. L’uomo, un 60enne, ha trovato un involucro con all’interno una calibro 6 carica e pronta all’uso in una villetta nel quartiere di San Leone.

L’intervento della polizia

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Agrigento. Al via le indagini per far luce sull’episodio. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.