Pistole, droga e petardi in casa: i dettagli dell’arresto dell’uomo che si era barricato a Librino

Dopo averlo convinto ad arrendersi, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione all'interno dell'abitazione del 33enne a Librino

Ci sono volute diverse ore di mediazione ad opera delle forze dell’Ordine per convincere Concetto Trippa ad arrendersi e consegnarsi dopo essersi barricato in casa a Librino sparando anche diversi colpi di pistola per strada.

Il 33enne, con alle spalle diversi precedenti penali, era in evidente stato di alterazione psichica e ha deciso di chiudersi nel suo appartamento al dodicesimo piano di viale San Teodoro, terrorizzando per un intero pomeriggio tutto il quartiere

“Vogliono uccidermi e mi hanno dato del cibo sigillato con veleno per topi” – aveva affermato l’uomo in un video pubblicato sui social durante quelle ore concitate.

Convinto ad arrendersi alle ore 20: l’esito della perquisizione in casa sua

Intorno alle ore 20, le autorità sono riuscite a convincerlo e l’uomo si è consegnato, consentendo agli operatori di accedere anche all’interno della sua abitazione.

Durante la perquisizione dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto l’arma utilizzata da Trippa, nascosta all’interno di una cabina armadio: ossia una pistola Berretta calibro 9 corto, con matricola abrasa e una cartuccia ancora nel caricatore, mentre una cartuccia inesplosa e un bossolo sono stati rinvenuti sul pavimento del soggiorno.

In un borsone, gli agenti hanno trovato anche numerosi fuochi d’artificio e una bustina di cellophane con 10 grammi di marijuana.

Concetto Trippa si trova adesso in carcere

Durante il sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica, inoltre, è stata rilevata anche la presenza di un foro da proiettile sulla parete del soggiorno.

Ultimati i rilievi e gli accertamenti di rito, la Polizia ha provveduto all’arresto dell’uomo, il quale adesso si trova rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.