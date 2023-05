Pitbull azzanna alla gola il suo padrone: muore papà di 2 bambini muore in ospedale

Terrificante tragedia a Manchester, dove un uomo di 37 anni, padre di una bimba di 2 anni e di un maschietto di soli 4 mesi, muore in seguito alle ferite riportate dai morsi alla gola inferti da un pittbull. Niente da fare per Jonathan Hogg, trovato in una pozza di sangue dalle forze dell’ordine e morto dopo essere arrivato in ospedale per le lesioni riportate.

Il sequestro

Due le persone arrestate in relazione all’aggressione fatale del cane ai danni del suo padrone. Si tratterebbe dei proprietari dell’allevamento di cani da cui Jonathan Hogg ha acquistato l’animale. A quanto sembra, sarebbe l’indole aggressiva dei pittbull allevati ad essere sotto accusa. Per questo motivo sono stati sequestrati ben 15 esemplari. 6 adulti e 9 cuccioli anche loro feroci come il cane che ha ucciso il padre di famiglia. Un sequestro stimato di un valore di oltre 43mila euro. A causa della mancata gestibilità dell’animale, gli agenti sono stati costretti ad abbatterlo.