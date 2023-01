Paura a Capodanno in Sicilia, pitbull aggredisce al volto bambino di 4 anni

Il bambino è finito in ospedale a causa delle ferite riportate a seguito dell'aggressione del cane. Ecco le sue condizioni di salute.

Momenti di paura quelli vissuti da un bambino di Capodanno a Enna, a causa di un morso di un cane. Secondo la ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe stato improvvisamente aggredito al volto dal pitbull di alcuni amici di famiglia durante la notte che ha dato il benvenuto al nuovo anno.

Il bambino è stato morso alla guancia e ha riportato alcune escoriazioni al mento. Per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici del nosocomio catanese hanno deciso per il ricovero del piccolo.

Dimesso nelle ore successive, dovrà comunque fare ritorno in ospedale per essere medicato. Non sono ancora note le cause che potrebbero aver spinto l’animale a compiere l’aggressione.