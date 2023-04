Scoperta shock: pizzeria cucina con il cibo rubato nelle mense dei bimbi e dei malati

Denunciato per ricettazione un imprenditore 42enne

Quando a essere coinvolti sono i bimbi, a maggior ragione se malati, l’indignazione raggiunge l’apice. Capita che, le pizze preparate da una pizzeria di Carate Brianza nella zona di Monza, fossero preparate con ingredienti rubati nella mensa di una scuola e destinata ai pasti dei bimbi e nel refettorio di un istituto di cura per malati. Questa la scoperta fatta nella giornata di giovedì dai carabinieri della compagnia di Seregno che hanno denunciato per ricettazione un uomo di 35 anni brianzolo e un pizzaiolo di origine turca.

Merce non tracciate

Seppur abituati alla qualunque i primi a rimanere basiti sono stati i militari dell’Arma dopo avere effettuato un controllo in una pizzeria del centro cittadino. Al titolare, un 42enne, è stato chiesto di mostrare la documentazione amministrativa che potesse mostrare la provenienza e la tracciabilità dei prodotti alimentari presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Ma per alcuni salumi, formaggi, tonno e olio questo non è stato possibile.

Senza scrupoli

I carabinieri – come si apprende da Monza Today – , già sulle tracce di un uomo che si sarebbe reso autore di diversi furti commessi all’interno di scuole e strutture ospedaliere, hanno ipotizzato che quella pizzeria potesse essere il luogo dove l’uomo potesse rivendere il suo bottino. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di accertare – come specificato dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza – che quella merce corrispondeva proprio a quella rubata nella scuola primaria dell’istituto comprensivo Statale G.D. Romagnosi e negli Istituti Clinici Zucchi alcuni giorni prima.

Denunciato per ricettazione

Nella pizzeria sono stati sequestrati venti chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 chili di formaggio e varie confezioni di prosciutto di Parma, bresaola e prosciutto cotto. Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire anche a colui che aveva rivenduto la merce rubata: si tratta di un 35enne di Carate Brianza, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio il quale, insieme al titolare della pizzeria, è stato denunciato per ricettazione.