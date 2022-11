Pmi day 2022, igiovani studenti protagonisti nelle visite ad aziende siracusane innovative

La Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria Siracusa ha visto protagonisti gli studenti dell’ “ENRICO FERMI” di Siracusa che ieri hanno visitato la Dipietro Group srl, a Città Giardino-Priolo che è una società operante come System Integrator che progetta e realizza, chiavi in mano, laboratori analitici personalizzati per impianti industriali e da campo e gli studenti dell’ “ANTONELLO GAGINI – IPSIA” che oggi hanno visitato la Copet srl e la Delta Impianti srl ad Augusta che producono componenti meccaniche per la cantieristica navale e realizzano impianti di trattamento d’aria. Entrambe le aziende hanno una sezione di ricerca e sviluppo e operano su mercati nazionali ed internazionali.

Una testimonianza chiara del grande interesse da parte degli imprenditori ad avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, attraverso incontri e visite guidate nelle aziende per avviare momenti di confronto volti a raccontare l’impresa e il suo ruolo di attore sociale sul territorio.

“Il PMI Day è una grande festa in cui gli imprenditori ascoltano i giovani – ha detto Sebastiano Bongiovanni, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Siracusa – un confronto in cui si prefigura insieme il futuro con l’entusiasmo, la curiosità e l’energia che contraddistinguono i ragazzi. Vogliamo raccontare ai ragazzi il valore economico e sociale delle nostre imprese per le comunità e la bellezza delle nostre produzioni. Per questo è importante che i giovani conoscano le realtà aziendali e inquadrino le nuove opportunità professionali, anche in modo da orientare il proprio percorso formativo”.

“Scuola e impresa sono due mondi che devono correre parallelamente ed alimentarsi reciprocamente, vogliamo raccontare agli studenti quanta ce n’è nel fare ricerca, produrre con qualità, innovare, fare formazione, credere nei giovani”. “Confindustria Siracusa, conclude Bongiovanni, è impegnata oltre a salvaguardare e valorizzare il nostro sistema industriale, dove le PMI hanno un ruolo fondamentale, anche e soprattutto a promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali”.

Il PMI DAY è una iniziativa di Piccola Industria di Confindustria ed ha visto la partecipazione di centinaia di aziende e di migliaia di studenti in tutta Italia.