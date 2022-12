Pnrr, 10 milioni per impianto di trattamento e riciclo di prodotti tessili e assorbenti in Sicilia

E’ stato finanziato con 10 milioni di Euro a valere sui fondi del PNRR il progetto per l’impianto di trattamento e riciclo di prodotti assorbenti e tessili classificato secondo in Sicilia.

“Il finanziamento è motivo di soddisfazione poiché l’idea di un impianto di trattamento dei rifiuti assorbenti e tessili, che rappresentato circa il 4% dei rifiuti indifferenziati, è stata giudicata vincente dal Ministero della Transizione ecologica”, dichiara il Presidente della SRR Area Metropolitana Natale Tubiolo.

“I 21 Comuni della SRR Palermo Area Metropolitana, tra cui si annoverano Palermo, Bagheria, Carini, Partinico solo per citare quelli più grossi, possono fare un ulteriore balzo in avanti sulla differenziata dei rifiuti con enormi vantaggi sia in termini di economia circolare sia in termini di riduzione dei costi di smaltimento della frazione residuale della raccolta differenziata. Seppur in un difficile contesto della gestione dei rifiuti in Sicilia la SRR Palermo Area Metropolitana – continua Tubiolo – sta cercando di dotare il proprio territorio della impiantistica necessaria per chiudere il ciclo dei rifiuti nel proprio contesto d’ambito, solo così si può risolvere la atavica emergenza dei rifiuti in Sicilia”.

“Il Presidente della SRR infine sottolinea che sono sempre più incessanti le interlocuzioni con le Istituzioni Nazionali e regionali del settore poiché le SRR della Sicilia non possono essere lasciate sole. Si dovranno infatti ampliare i fondi destinati alla realizzazione impiantistica per attuare una vera e propria economia circolare e ridurre i costi di gestione dei rifiuti in capo ai cittadini siciliani”, conclude.