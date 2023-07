Pnrr, Meloni: “Sono ottimista, siamo vicinissimi all’obiettivo”

"Stiamo lavorando senza sosta alla rimodulazione del Piano e alla presentazione del Repower Eu, per spendere tutte le risorse privilegiando progetti strategici", ha detto il premier

Sulla tabella di marcia del Pnrr, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è “assolutamente” ottimista, “soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo”. Ad affermarlo è la premier in un’intervista al Corriere della Sera, che vede vicinissimo l’obiettivo.

“Noi siamo impegnati – sottolinea Meloni – per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione e ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri. Senza polemica non posso fare a meno di notare che se il lavoro certosino che stiamo facendo adesso, senza alcuna tensione con la Commissione, fosse stato fatto a monte quando i progetti sono stati presentati, avremmo potuto risparmiare molto tempo”, rileva Meloni. “Poco male, siamo comunque – evidenzia – vicinissimi all’obiettivo. E stiamo lavorando senza sosta alla rimodulazione del Piano e alla presentazione del Repower Eu, per spendere tutte le risorse privilegiando progetti strategici”.