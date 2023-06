Pnrr: Salvini, “obiettivo è spendere tutte risorse e bene”

“I soldi del Pnrr abbiamo l’obiettivo di spenderli tutti e spenderli bene perché sono soldi a debito” dice Matteo Salvini.

“I soldi del Pnrr abbiamo l’obiettivo di spenderli tutti e spenderli bene perché sono soldi a debito”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria ha osservato: “se li devo spendere per l’alta velocità, l’elettrificazione, l’idrogeno, sono scelte intelligenti. Se li devo spendere per fare uno stadio qua o uno stadio la non lo sono altrettanto”.