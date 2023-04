Podismo, Bibi Hamad e Barbara La Barbera vincono Vivicittà Palermo

Oltre 500 podisti oggi hanno preso parte alla gara a marchio Uisp, giunta alla sua 38a edizione

Il Vivicittà di Palermo ha vestito di gioia di quasi 500 podisti che oggi hanno preso parte alla gara a marchio Uisp, giunta alla sua 38a edizione. Partenza dalla pista di atletica dello stadio delle Palme Vito Schifani alle 9.30 in punto con il segnale del GR 1 della Rai. Poi un tuffo nel verde del Parco della Favorita con un giro unico da 10 chilometri, prima di fare ritorno all’interno dell’impianto di viale del Fante. A condire una giornata di festa anche il clima prettamente primaverile e condizioni quasi ideali per correre.

A vincere, scrivendo per la prima volta il loro nome nel prestigioso albo d’oro della manifestazione, sono stati Bibi Hamad (Palermo H 13.30) e Barbara La Barbera (Marathon Altofonte). Gara autoritaria quella del marocchino di Agadir, che da tanti anni ormai vive e lavora a Palermo. Per lui 44 anni il prossimo 10 aprile, una vittoria quasi scritta con il tempo di 33’50. Alle sue spalle, l’ottima prova del compagno di squadra Lucio Cimò (Palermo H 13.30) che ha fermato il crono a 34’10. Terzo, sub 35′ anche Antonio Puccio (Sciacca Running) tempo finale 34’31.

Da copione la gara al femminile, con la vittoria della già atleta azzurra Barbara La Barbera, anche lei per la prima volta vincitrice in una edizione del Vivicittà. L’atleta di Altofonte ha chiuso la sua gara in 40’57 con quasi tre minuti di vantaggio sulla seconda, piacevole sorpresa della giornata, Gina Anna Maria Leone (Athlon Ribera) in 43’55. Podio chiuso dalla regolare Ornella Pizzo (Sicilia Running Team) in 44’29.